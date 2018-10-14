PKK’nın finans kaynağına büyük darbe

İçişleri Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürdüğü operasyonlarla ağır kayıplar vererek psikolojik çöküş sürecine giren terör örgütü PKK
/ KCK'nın finans kaynakları da kurutuluyor. PKK'nın, yakalanan örgüt mensuplarının üzerinden, örgütün sığınak, barınak ve depolarından çıkan paralar ile insan, uyuşturucu
, sigara, akaryakıt kaçakçılığından elde ettiği gelirlerine ağır darbe vuruldu. 9 MİLYAR TL'LİK DARBE
Örgütün, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda 9 milyar TL'lik finans kaynağı yok edildi.
2017 yılında yakalanan örgüt mensuplarının üzerinden, örgütün sığınak, barınak ve depolarından 92 bin dolar, 84 bin euro ve 402 bin TL olmak üzere 1 milyon 530 bin TL para ele geçirildi. Terör örgütünün en önemli para kaynaklarından uyuşturucu ticaretinde piyasa değeri 5,5 milyar TL'lik uyuşturucuya, 440 milyon 141 bin TL'lik kaçak sigara
ya, 23 milyon 427 bin TL'lik kaçak akaryakıt
a geçit verilmedi.
Raporda uyuşturucu üretimi ve satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonların finansal kaynağa en büyük darbeyi vurduğu ve örgüt içerisinde parasal sorunlara neden olduğuna dikkat çekildi. 2018 yılında Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlarla PKK'nın kaçakçılık faaliyetleri için oluşturduğu sözde gümrük noktalarının işlevini yitirdiği belirtildi. BU YIL RAKAM 9 MİLYARA YAKLAŞTI
2018 yılının 9 ayında ise yakalanan örgüt mensuplarının üzerinden, örgütün sığınak, barınak ve depolarından çıkan 59 bin dolar, 154 bin euro ve 145 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 597 bin TL paraya el konuldu. Terör örgütünün piyasa değeri 2 milyar 834 milyon TL'lik uyuşturucu ticareti, 146 milyon 280 bin TL'lik kaçak sigara ticareti, 16 milyon 426 bin TL'lik kaçak akaryakıt ticareti başarılı operasyonlarla engellendi. PARA AKTARAN ŞİRKETLERE YAKIN TAKİP
İstihbarat birimleri bölgede faaliyet gösteren büyük çaplı şirketlerin sözde vergi, bağış ve yardım adı altında doğrudan Kandil'e paraları teslim ettiğini belirledi. Söz konusu şirketlerin Kandil'e uzanan finans hattını kesmek için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan örgütün Suriye uzantısına ABD ve Avrupa ülkelerince yapılan yardımların yurt içerisindeki teröristlerin finanse edildiği tespit edildi.