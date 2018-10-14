Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı resti!

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cemal Kaşıkçı hakkındaki ifadesine tepki gösterdi.

"ATILACAK OLUMSUZ BİR ADIMA KARŞILIK VERİRİZ!"

Devletin haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada Riyad'ın tehditleri kabul etmeyeceği ifade edilirken, atılacak herhangi bir olumsuz adıma karşılık verileceği de vurgulandı.

"BU ADAM BİR MUHABİRDİ"

Perşembe günü CBS kanalına röportaj veren Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasından Suudi Arabistan'ın çıkması durumunda, Riyad'ı ağır şekilde cezalandırabileceklerini ifade etmişti. Olayın hâlâ soruşturma aşamasında olduğunun altını çizen ABD Başkanı, "Bu adam bir muhabirdi" diyerek Kaşıkçı'nın ülkenin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yazdığını vurgulamıştı.

Dün röportajın sadece bu kadarı yayımlandı. Ancak programın tamamı bugün ekranlarda olacak.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Ay başında ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'i, ABD'nin askeri desteği olmazsa iki haftada iktidarını kaybedebileceği ve bunun bedelini ödemesi gerektiği konusunda uyardığını ifade etmişti.

Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı gezisini yaptığı Suudi Arabistan'dan yüz milyarca dolarlık anlaşmayla dönen ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında Beyaz Saray'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı ağırlamıştı.

İki liderin samimi görüntülerinin ardından Trump'ın yaptığı bu açıklama, Prens için büyük bir şok anlamına geliyor.