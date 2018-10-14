Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasında yeni gelişme

Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Basın mensupları da polis bariyerleriyle çevrili Levent'teki başkonsolosluk binası önünde bekleyişini sürdürürken, akşam saatlerinde 34 ADK 536 plakalı lüks bir otomobil başkonsolosluğa geldi.

Araçtaki 4 kişinin daha sonra konsolosluk binasına girdiği görüldü.

- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.