Üniversiteler terörün pençesinden kurtarıldı

Başkan
Tayyip Erdoğan, Kayseri
'deki açılışların ardından Erciyes Üniversitesi
Akademik Yıl Açılış ve Fahri Doktora Takdim Töreni'ne de katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetl
e şunları söyledi: EN BÜYÜK BAŞARIMIZ:
Ülke olarak son 16 yılda ciddi dönüşüm ve değişim yaşadık. 2.5 katrilyon olan yüksek öğrenim bütçesini 4.5 katrilyona çıkardık. 16 yıl evvel ayda burs-kredi olarak 45 TL veriliyordu. Biz şimdi 500 TL veriyoruz. Karşılıksız burs verdiklerimizin sayısı 150 bini buldu. Biz öğrenciyi değil üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız budur. Kars, Ağrı dahil 81 ile üniversite kurduk, bunu görememek nankörlük olur. ÜNİVERSİTELERİ DARBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRDÜLER:
Bazıları üniversite gençlerini birbirlerine düşürdü. Adaleti kendi ifadeleri ile bir sağdan bir soldan kişiyi asarak sağlamaya çalıştılar. 1960 darbesi siyasi tarihimize kapkara bir leke sürmüştür. Bu kötü gelenek hem 12 Mart hem 12 Eylül hem de 28 Şubat döneminde birçok üniversitemizin katılımıyla daha da güçlenmiş, büyümüştür. TERÖRÜN MAYALANMASINA İZİN YOK
:
Üniversiteleri bilim ve araştırma yerine vesayetin ideoloji üretim merkezleri olarak gören zihniyeti hep birlikte çöpe attık. Akademi ve bilimi hendek teröristleri ve Pensilvanya şarlatanının çukurundan aldık. Üniversiteler artık klanların darbe üssü olmayacak. Bu vatana ihanet üretilen, millet evlatlarının gözü yaşlı kapı dışarı edildiği yerler değil, yeni Türkiye
'nin üretim, ilim ve kalkınma adresleri oldu. MÜCADELE SÜRECEK:
Yeni Türkiye'nin aydınlığı bu çevreleri rahatsız ediyor. Akademi ve her alanda mücadeleyi sürdüreceğiz. Üniversitelerin öncülük etmediği, içinde olmadığı bir kalkınma hamlesi hedefine ulaşamaz Yeni Türkiye için akademiye büyük iş düşüyor.