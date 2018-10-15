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Başkan Erdoğan pastaneden alışveriş yaptı

Başkan Erdoğan, Beylerbeyi'nde bir pastaneden alışveriş yaptı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 19:03 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 01:37
Başkan Erdoğan pastaneden alışveriş yaptı

Başkan , Beylerbeyi'nde bir pastaneye girerek alışveriş yaptı.

Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, açılış hazırlıklarında sona yaklaşılan Çamlıca Camisi'ne geldi. Erdoğan, burada incelemelerde bulunduktan sonra Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan Çamlıca Camii inşaatını inceledi

Başkan Erdoğan bir süre sonra Kısıklı'daki konutuna geçmek için buradan ayrıldı. Yolu üzerinde vatandaşların sevgi gösterilerine aracından el sallayarak karşılık veren Erdoğan, alışveriş yapmak için bir pastaneye girdi.

Erdoğan, alışveriş sonrası dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Başkan Erdoğan pastaneden alışveriş yaptı
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