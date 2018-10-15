Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

15 Temmuz gecesi her biri Sütçü İmam'a dönüşen tüm din görevlilerinden Allah razı olsun diyorum. 15 Temmuz destanımızla iftihar etsek de rabbim bu milleti bir daha böyle bir destan yazmak zorunda bırakmasın. Tarih, ibret almayanlar için tekerrür eder.

"ÖZELEŞTİRİMİZİ AÇIK YÜREKLİLİKLE YAPABİLMELİYİZ"

15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık yüreklilikle yapabilmeliyiz. FETÖ ihanet çetesinin 40 yıl boyunca devlet ve toplum yapımıza sirayet edebilmesi bu konuda bazı eksiklerin olduğunu gösteriyor.

FETÖ BİR SEBEP DEĞİL ARIZİ BİR SİSTEMİN SONUCUDUR

FETÖ bir sebep değil, yanlış bir sistemin sonucudur. FETÖ 1970'lerin ortasında bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca da o bünyede sinsice büyümüş, palazlanmış, vücudun farklı organlarına bulaşmış habis bir urdur. FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama biz de geç kaldık. Ve bu geç kalışın bedelini da maalesef ödedik.

ANA MUHALEFETE RAĞMEN FETÖ İLE MÜCADELE EDİLDİ... 17-25 Aralık girişimi sonrası, ana muhalefetin engellemelerine rağmen yürüttüğümüz mücadele olmasaydı,15 Temmuz'un sonuçları çok daha farklı olurdu. Elini vicdanına koyan herkes, 17-25 Aralık sonrası alınan tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu gayet iyi biliyor.

SİYASİ RANT UĞRUNA...

Siyasi rant uğruna FETÖ'nün televizyon kanallarında arzı endam etmekten hicap duymadılar. 251 insanımızın şehit olması bu şahısların gözlerindeki gaflet perdelerini kaldırmaya yetmedi. Sözde adalet yürüyüşleriyle örgütün propagandasını yapmaya kalktılar.

FETÖ'NÜN CAN DAMARLARINI BİRER BİRER KESTİK, KESİYORUZ

251 insanımızın şehit olması, 2 bin 193 vatandaşımızın yaralanması, bu şahısların gözlerindeki gaflet perdesinin kaldırılmasına yetmedi. Doğru bildiğimiz, ülkemiz ve milletimizin hayrına olduğuna inandığımız politikaları, kim ne derse desin uygulamaya devam edeceğiz. FETÖ'nün can damarlarını birer birer kestik, kesiyoruz.

TÜM ÇABALARIMIZA RAĞMEN TEHLİKENİN ATLATILDIĞINI SÖYLEYEMEYİZ Tüm çabalarımıza rağmen tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz. Küçük cihattan büyük cihada geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Dinimizi istismar eden, evlatlarımızın istikbalini çalan bu yapıların ülkemizin ve 1,7 milyarlık İslam aleminin geleceğinde yeri yoktur.

HALKIMIZ KAPISINI EN ÇOK MAHALLENİN İMAMINA AÇAR

Sahih İslam anlayışının yayılması için çaba harcamalıyız. Ülkemizin dört bir yanında 140 bin civarında dini görevlimizin olduğunu düşündüğümüzde, böyle büyük bir ordunun herhalde yapamayacağı iş yoktur. Bütün hafızalara sizlerin girmesi gerekiyor. Sizler ki milletimizin en çok inandığı, güvendiği kişilersiniz. Halkımız kapısını en çok mahallenin imamına açar. Bir de hanım hocalarımızla bu çalışmaları çok daha fazla yapmalıyız. Yoğun bir çalışmayı bizim gerçekleştirmemiz lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli uyarı "Televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılar"

DİNLE DİYANETLE BAĞLANTILARI OLMAYAN ŞAHISLAR...

Dinle diyanetle bağlantıları olmayan şahıslar ortalıkta İslam'la ilgili ahkam kesiyor. Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor. Atalarımız, doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış diyor. Günümüzde yalanın, iftiranın ve fitnenin hızı artmıştır. Bir taraftan kürsülerden bir taraftan da yeni medya araçlarında faydalanmalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde diyanet camiamızın görevi daha da ağırlaşmıştır.

CAMİLERİMİZ SÜREKLİ AÇIK OLMALI

Camilerimizi sosyal ve beşeri hayatın tekrar merkezine oturtacak uygulamalarda bulunmalıyız. Gençlerimizin, çocuklarımızın ve hanım kızlarımızın daha fazla istifade ettiği yerler haline getirmeliyiz. Camilerimizi salt namaz kılıp sonra herkesin dağıldığı mekanlar haline getirmemeliyiz. Camilerimiz sürekli açık olmalı. İlim, irşad ve tebliğ faaliyetlerinde ilhamımızı alacağımız kaynak bellidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Müftüleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu