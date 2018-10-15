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’li belediyeye minibüsçü soruşturması

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
CHP’li belediyeye minibüsçü soruşturması
Cumhurbaşkanı 'ın Marmaris'i ziyaretinde, Marmaris Siteler Taşıyıcı Kooperatifi üyesi bir grup minibüsçü, 'li 'nin minibüs esnafına yönelik haksız uygulamalarını anlatmıştı. Minibüsçüler, "Belediye bizi yok etmek için sabah müşterinin olmadığı saatlere sefer koyuyor" demişti. İçişleri Bakanlığı müfettişlerce yapılan ön inceleme sonrasında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Başkanı Hamdi Alper Kolukısa hakkında 'Soruşturma İzni' verdi. Hazırlanan raporda, belediyenin taşımacılık yapan esnafın çalışma düzeni ve koşullarında değişiklikler ve düzenlemeler yapılarak bir kargaşa ortamına zemin hazırlandığı kaydedildi.
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CHP’li belediyeye minibüsçü soruşturması
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