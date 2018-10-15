CHP’li belediyeye minibüsçü soruşturması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Marmaris'i ziyaretinde, Marmaris Siteler Taşıyıcı Kooperatifi üyesi bir grup minibüsçü, CHP
'li Muğla Büyükşehir Belediyesi
'nin minibüs esnafına yönelik haksız uygulamalarını anlatmıştı. Minibüsçüler, "Belediye bizi yok etmek için sabah müşterinin olmadığı saatlere sefer koyuyor" demişti. İçişleri Bakanlığı müfettişlerce yapılan ön inceleme sonrasında CHP'li Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi
Başkanı Hamdi Alper Kolukısa hakkında 'Soruşturma İzni' verdi. Hazırlanan raporda, belediyenin taşımacılık yapan esnafın çalışma düzeni ve koşullarında değişiklikler ve düzenlemeler yapılarak bir kargaşa ortamına zemin hazırlandığı kaydedildi.