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’da operasyonu: 8 şüpheli adliyede

merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 12:45
Elazığ’da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli adliyede

Edinilen bilgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde / silahlı terör örgütüyle ilgili çalışma düzenledi. Polisin çalışmasında örgütün talimatı doğrultusunda hesaplarında artışa giden, örgütün tayin sistemine tabii olacak şekilde örgüt kurumlarında görev alan ve evlerinde ev ağabeyi olarak görev yapan 8 şahıs tespit edildi. Şüphelilere yönelik merkezli , , Şanlıurfa, , ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 8 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Elazığ’da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli adliyede
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