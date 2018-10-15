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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarın

, yarın saat 14:00'te Genel Başkanı ile bir görüşme yapacak.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 19:06 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 19:34
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarın

Başkan ile 'nin görüşme tarihi belli oldu. Erdoğan ve Genel Başkanı Bahçeli yarın saat 14.00'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 1 Ekim tarihinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarın
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