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Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu

Başkan , Başbakanı ile ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile Romanya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 22:12 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 22:40
Başkan Erdoğan Dancila ile ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bizimle yaptığı iş birliğini unutmuyoruz. Romanya'nın önümüzdeki yılı başında başlayacak Avrupa Birliği dönem başkanlığı ilişkilerimiz açıcısından önemli bir fırsattır.

Romanya'da faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kültürel ilişkilerimize ayrıca katkı sağlıyor. Önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Romanya Başbakanı Danlica'nın açıklamaları şöyle:

1918 yılı Romanya için önemli bir yıl. Bu günkü diyaloğumuz çok faydalı oldu. ile Romanya arasındaki iş birliği yüksek seviyede bulunmaktadır. Devamlı bir diyaloğumuz var. Ticari ilişkilerimiz devamlı artıyor. Türkiye'nin özellikle göçmen konusundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz.

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Başkan Erdoğan Dancila ile ortak basın toplantısında konuştu
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