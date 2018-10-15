Başkan Erdoğan Dancila ile ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Romanya FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bizimle yaptığı iş birliğini unutmuyoruz. Romanya'nın önümüzdeki yılı başında başlayacak Avrupa Birliği dönem başkanlığı ilişkilerimiz açıcısından önemli bir fırsattır.

Romanya'da faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kültürel ilişkilerimize ayrıca katkı sağlıyor. Önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Romanya Başbakanı Danlica'nın açıklamaları şöyle:

1918 yılı Romanya için önemli bir yıl. Bu günkü diyaloğumuz çok faydalı oldu. Türkiye ile Romanya arasındaki iş birliği yüksek seviyede bulunmaktadır. Devamlı bir diyaloğumuz var. Ticari ilişkilerimiz devamlı artıyor. Türkiye'nin özellikle göçmen konusundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz.