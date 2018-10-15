Erdoğan, Kral Selman’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Suudi Arabistan
Kralı Selman Bin Abdulaziz dün akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, gazeteci Cemal Kaşıkçı
olayının aydınlatılması meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman
'ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları öğrenildi. Bu arada İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin ortak açıklama yayımlayarak, Suudi Arabistan hükümetini olayla ilgili "tam ve ayrıntılı bir cevap" vermeye çağırdı.