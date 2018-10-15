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Erdoğan, ’la görüştü

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Erdoğan, Kral Selman’la görüştü
ve Kralı Selman Bin Abdulaziz dün akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, gazeteci olayının aydınlatılması meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 'ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları öğrenildi. Bu arada İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin ortak açıklama yayımlayarak, Suudi Arabistan hükümetini olayla ilgili "tam ve ayrıntılı bir cevap" vermeye çağırdı.
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Erdoğan, Kral Selman’la görüştü
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