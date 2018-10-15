Esad sakat bıraktı Türkiye sahip çıktı

Suriye
'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yaşadıkları derin acıları geride bırakmaya ve yeni bir safya açmaya çalışıyor. İstanbul
'da hayata tutunmaya çalışan 15 yaşındaki Hasan S. de onlardan biri. 3 yıl önce El Bab
'da Esad rejiminin attığı varil bombalarıyla ağır yaralanmış Hasan. Bacağını ve parmağını kaybetmiş. Hasan Türkiye'de protez bacağı ve kopuk parmağıyla hayatını kazanıyor. 3 AMELİYAT GEÇİRDİ
Hasan S.'nin babası Mahmut El Ahmet, petrol sevkiyatında çalışan bir şofördü. Savaş başlayınca şoförlüğü bıraktı. El Bab'da manav açtı. Hasan da babasına manavda yardım etmeye başladı. 30 Mayıs 2015'te dükkânlarına varil bombası isabet etti. Hasan S. ağır yaralandı. Babası, amcası ve 3 kuzeni ise öldü. Annesi Rüveyda S. (40), Hasan dahil 8 çocuğuyla Türkiye'ye sığındı. Bacağı kopan Hasan, Türkiye'de 3 ameliyat geçirdi. Bacağına protez takıldı. Hasan'ın sol elinin başparmağı kopuk, elini de tam olarak açamıyor. Ama yine de hayata dört elle sarılmış. Çalıştığı ayakkabı atölyesinde haftalık 300 TL kazanıyor. "ERDOĞAN'A BİN ŞÜRKAN"
Yaşadığı Küçükçekmece'deki evinde SABAH'ı konuk eden Hasan, "Esad, hayallerimi, umudumu, geleceğimi çaldı. Bana, aileme ve Suriyeli kardeşlerime kucak açan Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bin şükran. Burada güvendeyiz" dedi. İşte genç adamın söyledikleri:
('Niye karşılamak için sokağa indin, biz eve çıkardık' deyince) Türkiye bize sahip çıktı. Bu gördüğünüz protez bacağı bana Türkiye taktı. Bin şükran size ve ülkenize. Sizi kapıda karşılamak istedim.
(Neden protez bacağına üç çorap giydin, üşüyor musun?) Ağabey pantolon bacağımda sallanmasın, biraz da fit olayım diye çorap giyiyorum. GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞIYOR
"Ayakta fazla durduğum zaman yoruluyorum. İşe servisle gidip geliyorum. Orada da sağ olsunlar bana destek oluyorlar. Günde 12 saat
çalışıp, aileme destek oluyorum. Kardeşlerim ve annemle yaşıyoruz. Hem benim hem de diğer kardeşlerimin ve ağabeylerimin aldıkları paralar bize yetiyor. Annem başımızda olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Allah'a şükürler olsun. Sağız, nefes alıp veriyoruz. Benden daha durumu kötü olan kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Tek isteğim, Türkiye'de meslek sahibi olup kalabilmek. Hayatımın bundan sonraki bölümünü Türkiye'de devam ettirmek istiyorum." 'DENİZ BENİM İÇİN REHABİLİTASYON'
HASAN: "Su gördüğüm zaman dayanamam. Suriye'de olduğumuz dönem havuza, dereye girerdim. Türkiye'de denizden hiç vazgeçmedim. Denizde kendimi rehabilite ediyorum. Hafta sonları zaman zaman alışveriş merkezine gidiyorum arkadaşlarımla. Ama geçen hafta telefonumu çaldılar. Getirirler diye bekliyorum."