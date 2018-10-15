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'de terör operasyonu

Çukurca ilçesinde 'lı teröristlere yönelik operasyonda, 32 dinamit lokumu, patlayıcı düzeneği, anti tank ve havan mühimmatı ile roketatar fişeği ele geçirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 15:03

'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, 32 dinamit lokumu, patlayıcı, anti tank ve havan mühimmatı ile roketatar fişeği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, PKK/ bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Çukurca ilçesi Yeşilçeşme mahallesinde 13 Ekim'de mezarlık civarında arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, ''Aramada 10 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 5 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 32 dinamit lokumu, havan mühimmatı ve bir miktar C-4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

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Hakkari'de terör operasyonu
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