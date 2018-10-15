‘İstanbul ne kadar güvenliyse Londra o kadar güvenlidir’

TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
, İsviçre'nin Cenevre kentinde Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'nda Dönem Başkanı sıfatıyla açılış konuşmasını yaptı. Yıldırım, "insanı yaşat ki dünya yaşasın" anlayışıyla Türkiye'nin dış politikasının hedefinde insanın bulunduğunu her zaman ifade ettiklerini aktararak, şöyle konuştu: "Güvenliği çok önemsiyoruz. Günümüzde maalesef hiçbir ülke ve kimse tam olarak kendini güvende hissedemez, göremez. İstanbul
ne kadar güvenliyse Londra
da o kadar güvenlidir. Kahire ne kadar güvenliyse Washington da o kadar güvenlidir. Dolayısıyla küresel terör sınır ve ülke tanımıyor. Şunu herkes bilmeli ki dini, etnik kökeni, inancı, mensubiyeti fark etmeksizin bütün teröristler insanlığın düşmanıdır" dedi.