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ne kadar güvenliyse o kadar güvenlidir’

Giriş Tarihi: 15.10.2018
‘İstanbul ne kadar güvenliyse Londra o kadar güvenlidir’
Başkanı , İsviçre'nin Cenevre kentinde Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'nda Dönem Başkanı sıfatıyla açılış konuşmasını yaptı. Yıldırım, "insanı yaşat ki dünya yaşasın" anlayışıyla Türkiye'nin dış politikasının hedefinde insanın bulunduğunu her zaman ifade ettiklerini aktararak, şöyle konuştu: "Güvenliği çok önemsiyoruz. Günümüzde maalesef hiçbir ülke ve kimse tam olarak kendini güvende hissedemez, göremez. ne kadar güvenliyse da o kadar güvenlidir. Kahire ne kadar güvenliyse Washington da o kadar güvenlidir. Dolayısıyla küresel terör sınır ve ülke tanımıyor. Şunu herkes bilmeli ki dini, etnik kökeni, inancı, mensubiyeti fark etmeksizin bütün teröristler insanlığın düşmanıdır" dedi.
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‘İstanbul ne kadar güvenliyse Londra o kadar güvenlidir’
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