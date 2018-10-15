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O ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

'in Menderes ilçesinde 22 düzensiz in hayatını kaybettiği ya ilişkin 3'ü uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 12:23
O kaza ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, düzensiz leri taşıyan kamyonun Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 düzensiz göçmenin ölümü, 13 kişinin de yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dan yaralı kurtulan kamyonun şoförü 'ın ifadeleri doğrultusunda 3'ü uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 düzensiz göçmen ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı.

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O kaza ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
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