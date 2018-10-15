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'da düzenlenen "" operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 11:29
Malatya'da Hırsız Kapanı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, genelinde aranan zanlıların yakalanması için eş zamanlı planlanan "-4" uygulaması kapsamında, 80 personelden oluşan 21 ekiple kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında "hırsızlık, silahla yağma, karşılıksız çek, uyuşturucu madde ticareti yapmak, silahla tehdit, yaralama, basit yaralama, nafaka hükümlerine uymamak, borçlunun ödeme şartını ihlal ve hakaret" suçlarından 2 ay ile 14 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişiyi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 1'i ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Malatya'da "Hırsız Kapanı" operasyonu
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