Malatya'da "Hırsız Kapanı" operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Türkiye genelinde aranan zanlıların yakalanması için eş zamanlı planlanan "Hırsız Kapanı-4" uygulaması kapsamında, 80 personelden oluşan 21 ekiple kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında "hırsızlık, silahla yağma, karşılıksız çek, uyuşturucu madde ticareti yapmak, silahla tehdit, yaralama, basit yaralama, nafaka hükümlerine uymamak, borçlunun ödeme şartını ihlal ve hakaret" suçlarından 2 ay ile 14 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişiyi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 1'i ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.