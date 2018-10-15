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merkezli operasyonu: 14 gözaltı

merkezli 10 ilde, /'ye yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin de arandığı belirtildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 14:03
Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah /'ye yönelik operasyon düzenledi. Manisa, , Ankara, Kayseri, Konya, Niğde, Isparta, Malatya, Hakkari ve Şırnak'ta 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 14'ü yakalandı. Diğer 4 şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüphelilerin, ankesörlü hatlardan 'ardışık arama' yöntemiyle iletişim kurduğunun tespit edildiği bildirildi.

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Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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