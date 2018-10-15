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'ta terör operasyonu

'un Bulanık ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 11:04
Muş'ta terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü /KCK'nın faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bulanık ilçesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların her türlü ihbarlarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı kaydedildi.

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Muş'ta terör operasyonu
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