Arda Turan Berkay kavgası ile ilgili son dakika gelişmesi! Arda Turan'a bir şok daha...

Son dakika haberi... Arda Turan ve Berkay kavgası ile ilgili gelişmeler bitmek bilmiyor. Ünlü futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'da bir mekanda eğlenmeye çıkmıştı. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ikili arasında kavga çıktı ve Arda Berkay'a kafa atarak burnunu kırdı. Burnu kırılan ünlü şarkıcı mekanı terk ederek hastaneye gitti. Daha sonra Arda Turan'da mekandan ayrılarak Berkay'ın kaldığı hastaneye silahla gitti. Yaşanan bu olaylar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken, şarkıcı Berkay, Arda Turan'dan davacı olacağını açıladı.

DAVALIK OLUYORLAR!

Olay gecesi Berkay'ın kaldığı hastaneye giden Arda Turan, silahla içeri girmiş ve silah ateş almıştı. Silahın patlaması sonucu olay adli makamlara taşınmıştı. İki taraf ve eşlerinin yaptığı açıklamalar ise günlerdir konuşulmaya devam ediyor. Şarkıcı Berkay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, karşı tarafın dürüst davranmaması nedeniyle dava açacağını belirtti.

ARDA TURAN BERKAY KAVGASI!

İddiaya göre futbolcu Arda Turan, olay gecesi Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasan seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle kavga çıktı. Akabinde çıkan kavganın ardından Berkay, hastaneye kaldırıldı. Ünlü futbolcu ise silahla hastaneye gitti. Ayrı bir odaya geçen ikili 15-20 dakika kadar burada konuştuktan sonra silah patladı.