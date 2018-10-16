259 muhtar görevden alındı

İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanuna istinaden 103'ü köy muhtarı, 156'sı mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu muhtarlar hakkında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu
'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. TELAFİSİ OLMAYAN SONUÇLAR DOĞURABİLİR
259 muhtarın tespitli suçlarıyla ilgili adli veya idari işlemlerin sürdüğü ifade edilirken, yürüttükleri görevin hassasiyeti nedeniyle haklarında nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alınarak geçici bir tedbir olarak kararın alındığı kaydedildi.