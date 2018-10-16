34 askere Ankesör baskını

Ankesör olarak bilinen kamuya ac¸ık bu¨fe, market vb. yerlerde kurulu hatlar u¨zerinden FETO¨/PDY Tero¨r O¨rgu¨tu¨ mahrem imamları irtibat kurdukları belirlenen 34 asker hakkında daha operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile FETÖ üyesi olmak suc¸unu is¸ledikleri tespiti yapılan 19'u muvazzaf, 11'i ihrac¸, 4'u¨ darbe sonrası kapatılan askeri okul o¨gˆrencisi olan toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Savcıları Ergün Şahin ve Can Tuncay'ın talimatı üzerine I·stanbul ile ve 23 farklı ilde es¸zamanlı olarak başlatılan operasyon, I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Tero¨rle Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆü tarafından gerçekleştiriliyor.



Soruşturma kapsamında 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana tespit edilen 1123 o¨rgu¨t mensubundan 934'u¨ yakalanmıs¸tı. Yakalanan s¸ahıslardan 561'i tutuklanmıs¸, 373' u¨ etkin pis¸manlık hu¨ku¨mlerinden yararlanmak talebiyle o¨rgu¨tsel is¸leyis¸ ve mensuplarıyla ilgili faydalı bilgiler verdikleri degˆerlendirildigˆinden serbest bırakılmıştı. 189 o¨rgu¨t mensubu ise halen firari durumda.