Atatürk’e hakaret eden iki kişi tutuklandı

Kocaeli
'de, sosyal medya
da infiale yol açan, Atatürk
'e hakaret edilen videoyu çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Sosyal medyada yer alan, Atatürk'e hakaret içeren videoyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren Y.S. (16) ile görüntüleri kameraya çeken H.Ç. (17) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen
şüpheliler tutuklandı. Bu arada gözaltında iken şüpheli Y.S.'yi, Atatürk büstü önünde tek ayak üzerinde bekletip, arkasından tekme attığı belirlenen polis memuru A.Ş. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.