Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Atatürk’e hakaret eden iki kişi tutuklandı

’e hakaret eden iki kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Atatürk’e hakaret eden iki kişi tutuklandı
'de, da infiale yol açan, 'e hakaret edilen videoyu çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Sosyal medyada yer alan, Atatürk'e hakaret içeren videoyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren Y.S. (16) ile görüntüleri kameraya çeken H.Ç. (17) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Bu arada gözaltında iken şüpheli Y.S.'yi, Atatürk büstü önünde tek ayak üzerinde bekletip, arkasından tekme attığı belirlenen polis memuru A.Ş. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk’e hakaret eden iki kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN