İç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 8-15 Ekim'de 2 bin 912 operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle terör suçlarından 848, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 402, düzensiz göçle mücadele kapsamında 339 olmak üzere toplam 5 bin 589 kişi gözaltına alındı. Son 1 haftada iç güvenlik operasyonlarında 25 (14 ölü, 5 sağ-yaralı, 6 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu 8 ilde 35 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 20 patlayıcı
ve mayın imha edildi, 22 el bombası, 653 kilogram patlayıcı, 17'si ağır ve uzun namlulu 20 silah ele geçirildi.