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'te 'ya büyük operasyon başlıyor

Hizan ilçesinde 'lı teröristlerin yakalanması amacıyla 10 köy ve bağlı mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 11:48
Bitlis'te PKK'ya büyük operasyon başlıyor

Valilikten yapılan açıklamada, Deliktaş, Ekinli, Güreci, Tutumlu, Alancık, Akyel, Karbastı, Karlıtepe, Koçyiğit ve Doyumlu köyleri ile bağlı mezralarda, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettiklerinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'dan itibaren her gün 18.00-07.00 saatlerinde (öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Bitlis'te PKK'ya büyük operasyon başlıyor
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