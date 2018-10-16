İnternet fenomenlerinde her yol var! Fuhuş, uyuşturucu, pedofili…

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve sosyal medya mecralarındaki kullanıcı sayısının her geçen gün artması geniş bir kitle arasında etkileşimi arttırmakla birlikte toplumu tehdit eden sorunları da beraberinde getiriyor. Başta video paylaşım sitesi YouTube ve Twitter olmak üzere sosyal medya platformları üzerinden kısa sürede ün kazanan fenomenler toplum üzerinde büyük etki kapasitesine sahip oluyorlar. İnternet fenomenlerinin elde ettikleri bu etki gücünü faydalı ve sağlıklı bilgi paylaşımından ziyade toplumsal ahlakı bozacak yönde kullanması ise tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Özellikle, dün gözaltına alınan ve bugün tutuklanan Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ'un kamera önünde çocukları cinsel istismara zorlaması ile konu toplumda daha fazla tartışılmaya başlandı.

İnternet fenomenlerinin suçlara bulaşmasında Gaga Bulut lakaplı fenomen ilk değildi.

Kısa bir süre önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın birlikte yaptığı operasyonda 'Uyuşturucuyu veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme' iddiasıyla 'Pucca' lakaplı Pınar Karagöz, Youtuber Ali Muhsin Atam, 'Şam' lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, 'Burry Soprana' lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alınmıştı.

'ATATÜRKÇÜLÜK' ADI ALTINDA YAPILIYOR

Sözde sosyal medya fenomenleri, tüm bu imza attığı skandal hareketleri ise çağdaşlık, laiklik, özgürlük, Atatürkçülük gibi hassas konuları istismar ederek gerçekleştiriyor.

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla uyuşturucu kullanımını özgürlük, pedofiliyi ise çağdaşlık olarak lanse eden sözde fenomen, sapık ruhlu şahıslar, gençleri de sapık alışkanlıklara "çağdaşlık, özgürlük ve laiklik" adı altında özendiriyor.

'LAİKLİK' DİYEREK KÜÇÜK ÇOCUKLARI İSTİSMAR ETTİ

Bu skandal olayların bir örneği de İzmir'de gerçekleşti. "Sosyal medya fenomeni" olarak bilinen 'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ, erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Sapık ruhlu fenomenin, imza attığı bu pedofili skandalını "laiklik kazanacak" diyerek savunması ise dikkat çekti.





SÖZDE LAİKLER FENOMEN YAPTI!

Gaga Bulut, sosyal medyada "Laiklik kazanacak" sözleri ile sözde laikler tarafından fenomen yapılmaya çalışılmıştı. Kendisini laik olarak gören ancak laikliği çarpıtarak yaşayan bu kitlenin yüceltmeye çalıştığı bu şahsın gerçek yüzü de böylece ortaya çıkmış oldu.

TÜRKLÜĞE DE HAKARET ETTİ

Attığı skandal mesajlar ve çektiği iğrenç videoların yanı sıra Gaga Bulut'un Türklüğe hakaret eden ve Türk düşmanlığı içeren tweetleri de bulunuyor. Gaga Bulut "Türkler kadar kanı bozuk pis bir millet yok" diyerek Türklüğü aşağılamaya da çalışmıştı..



Sosyal medyada birçok genç ve çocuk yaştaki kullanıcı tarafından takip edilen bu sapık ruhlu şahıslar, Türkiye'nin geleceği için büyük tehdit oluşturuyor!

ATATÜRKÇÜLÜK SÖMÜRÜSÜ YAPTI, EVİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İki hafta önce gerçekleştirilen bir operasyonda 'Uyuşturucuyu veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme' iddiasıyla bir grup sosyal medya fenomeni gözaltına alınmıştı. ?





Gözaltına alınanlar arasında bulunan, Pucca adıyla bilinen Pınar Karagöz'ün evinde uyuşturucu bulunmuş, sosyal medya hesaplarından da birçok kez uyuşturucuya özendiren paylaşımlar yaptığı ortaya çıkmıştı.



Pucca da diğer "fenomenler" gibi imza attığı bu skandalları laiklik ve özgürlük kılıfıyla savunuyor.



NASIL MEŞHUR OLUYORLAR?

Türk gençliğinin geleceği için büyük tehdit oluşturan, gençleri uyuşturucu, fuhuş ve pedofiliye alıştırmaya çalışan bu sözde fenomen sapıklar, sadece sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla değil, aynı zamanda çeşitli kesimler tarafından da desteklenerek meşhur oluyorlar.



Gençlere "özgür, laik, çağdaş" birey olarak örnek gösterilen, internette, televizyonda görüntüleri pompalanan ve parlatılan bu şahıslar, panellere çıkartılarak konuşma yaptırılıyor, reklamlarda oynatılarak meşhur ediliyor, hatta üniversitelerde seminer verdirilerek gençler tarafından tanınması ve örnek alınması özendiriliyor.



AYDIN DOĞAN DÖNEMİNDE HÜRRiYET'TE KÖŞE YAZARLIĞI

Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olan Pucca, Aydın Doğan döneminde Elele dergisinde yazdı. "Sosyal medya fenomeni" Pucca'nın gazeteyle ilişiği "sosyal medya hesaplarından reklam alması" sebebiyle kesilmişti..







TV PROGRAMLARINDA ŞİŞİRİLDİ

Pucca lakaplı Pınar Karagöz'ü "fenomen" eden isimlerden birisi de uzun yıllar Doğan Medya kanallarında programlar yapmış olan Okan Bayülgen. Bayülgen, özel bir TV kanalında Pucca'yı ağırlayarak reklamını yapmış ve darbe çığırtkanlığı yapan, uyuşturucu merakını sık sık dile getiren bu ismi milyonların gözün önünde parlatmıştı..





REKLAM FİLMLERİYLE DESTEKLENDİ

TV programlarına çıkmakla kalmayan Pucca, aynı zamanda reklam ajansları tarafından çeşitli projelerde yer verilerek de "fenomen" edildi. Reklam filmlerinde oynatılan Pucca, tepki çeken birçok skandal hareketi görmezden gelinircesine adeta parlatıldı, meşhur edildi...









ÖDÜLLER VERİLDİ

TV programları ve reklamlarla görünürlüğü artırılan Pucca; aynı zamanda verilen ödüllerle de parlatılıyor. Pucca, 4.Medya ve Sanat Ödüllerinde "En Beğenilen Sosyal Medya Fenomeni" ödülünü almıştı..







GENÇLERİ ŞARKILARLA "UYUŞTURUYORLAR"

Müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alınmış, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri olan Burry Soprano da, Marry Jane şarkısı ile gençler tarafından en çok dinlenen isimler arasında yer alıyordu. Soprano da yine milyonlarca gencin dinlediği o şarkılarda gençleri uyuşturucuya özendirmişti.







KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLAR TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Uyuşturucudan gözaltına alınan isimlerden bir diğeri ise Youtuber Ali Muhsin Atam idi. Al, Muhsin Atam'ın da yine paylaşımlarında uyuşturucuya özendirici yayınlar yaptığı tespit edilmişti. Atam'ın takipçilerinin birçoğunu küçük yaştaki çocukların oluşturması da tehlikenin boyutlarını ortaya çıkaran bir başka detay.