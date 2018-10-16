Kılıçdaroğlu’nu Ata’ya şikâyet ihraç nedeni

Her fırsatta demokrasiden dem vuran CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun eleştiri ve şikâyete tahammülü olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.
Daha önce 24 Haziran seçimlerinin ardından kurultay ve değişim için eylem yapanların disipline sevk edildiği CHP'de, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmenin cezalandırıldığı bir olay daha yaşandı. YAKA PAÇA DIŞARI ATILDI
Kendisini 'tek adam'lıkla eleştiren milletvekillerine, kurultay isteyen partililere uygulanan 'kesin ihraç talepli disiplin cezası' uygulaması bu kez Anıtkabir Anı Defteri'ne yazdığı yazıda Kılıçdaroğlu'nu şikâyet eden Bursa
il örgütünden Sara Mızrak için uygulandı. İş Bankası hisseleri de dahil her fırsatta Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaktan bahseden Kılıçdaroğlu'nu ve parti yönetimini "Kurmuş olduğun parti kuruluş ilkelerini kaybetti" ifadeleriyle Atatürk'e şikâyet eden Mızrak, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Hatta savunma yapmak üzere gittikleri Bursa il başkanlığına bile sokulmadı ve yaka paça dışarı atıldı.
6 partili ile "Ata'ya şikâyet ediyoruz" sloganıyla Anıtkabir'i ziyaret eden Mızrak, CHP'de değişim istediklerini ve kuruluş ayarlarına geri dönmesini istediklerini belirterek bu nedenle parti yönetimini Ata'ya şikâyet ettiklerini söyledi.
CHP'deki bu uygulamalar, demokrasi söylemleri nedeniyle 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' yorumlarına neden oldu.