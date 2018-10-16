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Menbiç’te ortak devriye yakında

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Menbiç’te ortak devriye yakında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan ile Dancila'nın ortak basın toplantısı öncesinde soruları yanıtladı. ve Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Menbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik başlayan ortak eğitimin ne zaman tamamlanacağına dair bir soru üzerine Akar, "Kısa bir süre içinde tamamlanacak. Ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak" dedi. Bu arada Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de dün akşam ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda görüştü.
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Menbiç’te ortak devriye yakında
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