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'den son dakika haberi geldi! - 'da nasıl olacak?

'den Marmara bölgesi ve çevresi için son dakika haberi geldi. Özellikle evden çıkmadan önce veya akşam saatlerinde nu merak eden vatandaşlar bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara bölgesi için hava durumu uyarısı geldi. 'da hava nasıl olacak? İşte bu sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 10:28
Meteoroloji'den son dakika hava durumu haberi geldi! - İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak?

lular dikkat! Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara bölgesinde özellikle öğleden sonra kısa süreli ve sağanak bir yağış bekleniyor. Yağışların etkisini öğleden sonra göstermesi bekleniyor. Öte yandan meteoroloji 1. bölge müdürlüğünde gözüken habere göre İstanbul'da kısa vadeli lar olması beklenirken, bölgedeki hava sıcaklıklarında bir değişiklik olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?


İstanbul'da hava nasıl olacak? sorusu günün en çok aratılan başlıklarından biri, öyle ki herhangi bir sebepten dolayı evden çıkmak isteyen vatandaşlar arama motoru üzerine bu soruyu yazıyor. İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra kısa vadeli yer yer sağanak yağışlar olması bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey kıyılarında kısa süreli fırtınalar bekleniyor.

Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 26
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
Erzurum: Parçalı bulutlu 21
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu haberi geldi! - İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak?
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