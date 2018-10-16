Meteoroloji'den son dakika hava durumu haberi geldi! - İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak?

İstanbullular dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara bölgesinde özellikle öğleden sonra kısa süreli ve sağanak bir yağış bekleniyor. Yağışların etkisini öğleden sonra göstermesi bekleniyor. Öte yandan meteoroloji 1. bölge müdürlüğünde gözüken habere göre İstanbul'da kısa vadeli sağanak yağışlar olması beklenirken, bölgedeki hava sıcaklıklarında bir değişiklik olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?



İstanbul'da hava nasıl olacak? sorusu günün en çok aratılan başlıklarından biri, öyle ki herhangi bir sebepten dolayı evden çıkmak isteyen vatandaşlar arama motoru üzerine bu soruyu yazıyor. İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra kısa vadeli yer yer sağanak yağışlar olması bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey kıyılarında kısa süreli fırtınalar bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29