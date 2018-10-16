MHP Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Küresel düzeydeki anlaşmazlıklar insanlığı derinden sarsmaktadır. Dünya istikrarsız ve belirsiz bir süreçten geçmektedir. Uluslararası toplum kendi kendisinin kuyusunu kazmaktadır. İnsanlık değerleri adalet ve ahlak değerleri yok sayılmaktadır. İsrail Gazze'deki katliamlarına devam etmektedir. Şiddet İsrail'in vazgeçemeyeceği politika haline gelmiştir. Çocuklara silah doğrultacak kadar gözünü kan bürümüştür. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

"FIRAT'IN DOĞUSU TEHDİT OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR"

"Biz bu vatanı kolay bulmadık, asla vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse canımızla gerekirse malımızla bu devleti korkusuzca koruyacağız. Bekamızı kurban ettirmeyiz, peşkeş çektirmeyiz. ABD terör örgütleri ile düşüp kalkıyor, hedef birlikteliği yapıyor. Türkiye'nin kağıt üstünde müttefiki görünen bir ülke Türkiye düşmanlarıyla bir oluyor. ABD kararını netleştirmelidir, müttefiki kimdir? ABD Fırat'ın doğusuna gözünü dikmiştir. ABD teröre çanak tutmaktadır. Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktadır. Bu Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit etmektedir. Sırtımıza hançer vurmak üzere harekete geçen bir ülkeyle dostluktan nasıl bahsedilecek? ABD sözde Kürdistan hayaliyle avunuyor, PKK/YPG silah desteğiyle palazlanıyor. Türkiye buna sessiz kalamaz. Fırat'ın doğusu tehdit olmaktan çıkarılmalıdır. Türk milleti ile oyun olmaz, Türk milletine tehdit sökmez, Türk milletine meydan okunamaz."

KAYIP SUUDİ GAZETECİ

"İnsan aklıyla alay ediyorlar. Zannedersiniz buharlaşıp uçmuştur. Cemal Kaşıkçı ile ilgili birçok iddia gündemdedir. Ne olduğu, nereye gittiği bir türlü açıklığa kavuşturulamamıştır. Örtülü bir operasyona mı maruz kaldı? Durumunun netleştirmek için kimse kaçak güreşmemelidir. Suç varsa, suçlular varsa hemen gereği yapılmalıdır.

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