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geldi güvenlik uzaklaştırıldı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Minibüs geldi güvenlik uzaklaştırıldı
'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturmada kamera görüntüleri incelenmeye devam ediyor. Özellikle şüpheli araç olan siyah ün geldiği dakikalarda konutun güvenlik kulübesinde bulunan kişinin uzaklaştırıldığı dikkat çekiyor.
Minibüsün başkonsolosluk konutuna yaklaştığı dakikada cep telefonuyla konuşan biri karşılama yapıyor. Güvenlik kulübesinde görev yaptığı düşünülen kişi dışarı çıkıyor. Kaşıkçı'nın içinde olduğu sanılan minibüs konutun kapalı otoparkına doğru ilerliyor. Güvenlik kulübesindeki kişi önce minibüsteki kişiyle görüşüyor. Ardından güvenlik kulübesinden ceketini alıyor ve konutun karşısındaki kaldırıma geçiyor. 15.12'de minibüs konsolosluğun kapalı otoparkına girerken, güvenlik kulübesinde görevli kişi konsolosluk konutundan hızla uzaklaşıyor.
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Minibüs geldi güvenlik uzaklaştırıldı
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