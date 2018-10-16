Minibüs geldi güvenlik uzaklaştırıldı

Suudi Arabistan
'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturmada kamera görüntüleri incelenmeye devam ediyor. Özellikle şüpheli araç olan siyah minibüs
ün geldiği dakikalarda konutun güvenlik kulübesinde bulunan kişinin uzaklaştırıldığı dikkat çekiyor.
Minibüsün başkonsolosluk konutuna yaklaştığı dakikada cep telefonuyla konuşan biri karşılama yapıyor. Güvenlik kulübesinde görev yaptığı düşünülen kişi dışarı çıkıyor. Kaşıkçı'nın içinde olduğu sanılan minibüs konutun kapalı otoparkına doğru ilerliyor. Güvenlik kulübesindeki kişi önce minibüsteki kişiyle görüşüyor. Ardından güvenlik kulübesinden ceketini alıyor ve konutun karşısındaki kaldırıma geçiyor. 15.12'de minibüs konsolosluğun kapalı otoparkına girerken, güvenlik kulübesinde görevli kişi konsolosluk konutundan hızla uzaklaşıyor.