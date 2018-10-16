Romanya’nın AB Dönem Başkanlığı bir fırsat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye
'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeği gerçekleştirdi. Yemeğin ardından eğitim, sağlık ve tıp bilimlerinde işbirliğine ilişkin anlaşma ve mutab
akat zaptı imzalandı. Erdoğan, Dancila ile düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şöyle dedi: 15 TEMMUZ DAYANIŞMASI TEŞEKKÜRÜ:
Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ
darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. Romanya'da FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Rumen makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. 10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ:
2017 yılında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret
hacmimizin mevcut veriler ışığında bu yıl daha da artacağını öngörüyoruz. Bu hedefin 10 milyar dolara çıkarılması bizim anlaştığımız bir karardır. İnanıyorum ki atacağımız adımlarla bunu başaracağız. Ticaret rakamlarında 2018'in ilk 8 ayında geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 23'lük bir artış söz konusudur. 10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi yakalamak için çalışacağız. İLİŞKİLER İÇİN FIRSAT: NATO
müttefikimiz Romanya'nın ittifak içinde ülkemizin terörle mücadele çabalarına verdiği desteğe müteşekkiriz. Romanya'nın önümüzdeki yılbaşında başlayacak AB Dönem Başkanlığı, ilişkilerimiz açısından önemli bir fırsattır. Sayın Başbakanın AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenmeden hemen önce ülkemizi ziyaretinden özellikle memnuniyet duyuyorum. 2019'un ilk yarısında Rumen dönem başkanlığı ile AB ile yakın bir çalışma ilişkisini tesis edeceğiz. Sayın Başbakan ile bu konuda atılabilecek adımları ele aldık. TÜRKİYE'NİN AVRUPA YOLUNU DESTEKLEYECEĞİZ
Romanya
Başbakanı Dancila, Ankara
'da gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerin çok başarılı geçtiğine dikkat çekti. Dancila, "Ticaret ilişkilerimiz devamlı artıyor. 2017 yılında ticari ilişkilerin değeri 5 milyar 100 milyon euro. Bu yılın ilk aylarında önemli bir artış gerçekleşti. Devamlı yüksek bir potansiyel var. Bunu kullanmamız gerekir" dedi. Türkiye ile Romanya'nın NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Dancila, "Türkiye'nin Avrupa yolunu desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin Avrupa güvenliğine katkısını takdirle karşılıyoruz. Göçmen
konusunda çabalarını takdir ediyoruz. Türkiye topraklarına yüksek sayıda göçmenlerin alınmasını takdirle karşılıyoruz" diye konuştu. Bu arada Dancila, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Romanya ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.