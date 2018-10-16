Şehit kaymakamı arkadaşları yazdı

Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk
'ün hayatını, memleketi Sakarya
'daki okul arkadaşları kitap yazıp anlattı. Yahya Bakır ve Yaşar Esen'in yazdığı "Şühedanın izinde Muhammet Fatih Safitürk" adlı kitapta, şehit kaymakamın görev yaptığı yerlerdeki mesai arkadaşları ve vatandaşlarla anıları yer alıyor.
Safitürk'ün akrabası olan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'nin desteğiyle şehit kaymakamın yaşamını araştırmaya başlayan Bakır ve Esen, Safitürk'ün görev yaptığı ilçelere gidip vatandaşlar ve mesai arkadaşlarıyla görüşerek araştırma yaptı. Derledikleri bilgileri kitap haline getiren yazarlar, Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e ve kardeşlerine kitabı şehidin mezarı başında takdim etti. Adapazarı İmam Hatip Lisesi
'nde okuyan öğrenciler de Safitürk'ün kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kitabın yazarlarından Yahya Bakır, "Safitürk, Mardin halkıyla iç içe olduğu için hedefe alındı. Devletin gülen yüzüydü, mücadele ediyordu. Kitapta bunlar yer aldı" diye konuştu. Alan çalışmasına, Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk'ün de zaman zaman eşlik ettiğini aktaran Bakır, "Çok orijinal bir eser ortaya çıktı. Bu kitpta yakın Türkiye'yi, 1980-2017'yi görmek mümkün. Umarız ona yakışır bir eser olmuştur. Eser, Adapazarı Belediyesi'nden temin edilebilir" ifadelerini kullandı.