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Sürgündeki Prens Halid bin Ferhan El Suud'tan Kaşıkçı açıklaması

’da kaybolan ve öldürüldüğü düşünülen gazeteci ile ilgili sürgündeki Prens Halid bin Ferhan El Suud Anews’e konuştu.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 21:16 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 21:47
Sürgündeki Prens Halid bin Ferhan El Suud'tan Kaşıkçı açıklaması
kendisinin de Kaşıkçı olayından bir hafta önce kaçırılmak istediğini söyledi.
"Kaşıkçı olayından bir hafta önce Suudi devleti beni bir toplantıya çağırdı 'a. Bir otele çağırdı. 3 kişi ile toplantıya çağırdı. Kahire'de bana para vereceklerini söylediler. bana 'dan bir mesaj gönderecekleri söylediler. Ben bu kişilerin beni kaçırıp 'a götüreceklerinden emindim"

'da sürgünde yaşayan Prens Farhan, Suudların Kaşıkçı'yı öldürmekten çok kaçırmayı planladıklarını ancak işlerin ters gittiğini söyledi.
"Onlar muhalifleri kaçırıp Suudi Arabistan'a götürmek isterler. Ancak öldürme niyetleri olmadığını düşünüyorum. Ancak Cemal'i kaçırmak istediler bence cemal yaşlı ve bir adamdı. bence cemali uyuşturarak kaçırmak istediler. ancak veridkleri uyuşturucu oınu öldürdü. uzun bir adamdı ve onun cüssesi büyüktü. bu yüzden onu ortadan yok etmek istediler. Onu kaçırıp Suudi Arabistan'da öldürmek istediler."
Prens Farhan Türkiye'ye de soruşturma nedeniyle teşekkür etti.

"Suudi Arabistan bu noktada bazı şeyleri kabul etmeli. burdan Başkan 'a çağrıda bulunuyorum. bu süreci şeffaf yürüttüğü için teşekkür ediyorum."
Prens Farhan kendisinin de Almanya'da güvende olmadığını söyledi.
"Almanya'da da kendimi güvende hissetmiyorum. Suudi hükümeti bana her şeyi yapabilir"
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Sürgündeki Prens Halid bin Ferhan El Suud'tan Kaşıkçı açıklaması
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