Ankesörden darbeci Öztürk’ün emir subayı çıktı

FETÖ
'NÜN TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen ankesör soruşturmasında deşifre olan binbaşı Erhan Özdemir hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özdemir hakkında hazırlanan iddianamede 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamedeki bilgilere göre Özdemir, Üsküdar'daki Gülüm Kuruyemiş'teki ankesörlü hat üzerinde yapılan soruşturmada deşifre oldu. Özdemir'in, 15 Temmuz darbe girişiminin en üst rütbeli subayı olan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün emir subaylığını yaptığı ortaya çıktı.