Başkan Erdoğan'dan Moldova'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve eşi Galina Dodon tarafından karşılandı.

İki Cumhurbaşkanı ve eşlerinin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi. Erdoğan ve mevkidaşı Dodon, tören kıtasını selamlamalarının ardından heyetlerini birbirine takdim etti.

Askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Dodon, daha sonra restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Dodon, burada Erdoğan'a bina hakkında bilgi verdi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Dodon, heyetler arası görüşmeye katılacak. İki ülke arasında stratejik ortaklık açıklamasını imzalayacak iki Cumhurbaşkanı, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan ve mevkidaşı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması törenine de iştirak edecek.

Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ konusunda tereddütsüz destek bekliyoruz"

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

Merhum Süleyman Demirel'in ziyaretinden 19 yıl sonra ilk resmi ziyaret olması nedeniyle benim için ayrı. Dodon, ülkemizdeki 24 Haziran seçimlerinin ardından yemin törenime bizzat katılmıştır, teşekkür etmek isterim.

İkili ilişkilerimizi ele alma fırsatı bulduk. Moldova'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün korunması çok önemli. 2016 yılı sonunda Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle önemli gelişme kaydettik.

FETÖ KONUSUNDA TEREDDÜTSÜZ DESTEK BEKLİYORUZ İlişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldı. Stratejik ortaklar birbirini hayati çıkarlar söz konusu olduğunda tereddütsüz destekler. Moldova'dan özellikle FETÖ konusunda tereddütsüz destek bekliyoruz. Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Gökoğuz Yeri'nin özerkliğinin anayasada güvence altına alınması konusunda taahhütte bulundu.

İKİ DEVLET BANKAMIZ ŞUBE AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Ziraat Bankası ve Halkbankası elemanlarını buraya göndermek suretiyle burada bir çalışma yaptılar. En kısa süre içinde bu bankalardan biri veya ikisi burada şubelerini açacaklar. Moldova halkını finans olarak rahatlatmış olacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moldova'da önemli açıklamalar