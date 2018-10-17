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Başkonsolosluk konutunda arama yapılıyor

'nın, 'ın Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri sürüyor. Olay yeri inceleme ekibinin Başkonsolosluk konutunun çatısında inceleme yaptığı görülürken, drone yardımıyla bina ve çevresinin görüntüsü alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 19:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 20:11
Başkonsolosluk konutunda arama yapılıyor

yazarı Suudi gazeteci 'nın, 'ın Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin dün Türkiye'den ayrılan Muhammed el Uteybi'nin kullandığı Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri devam ediyor.

Levent'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla 16.40'ta gelen Türk yetkililer, 2 saati aşkın bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı olay yeri inceleme personellerinin saat 18.15'te konutun çatısında çalışma yaptığı görüldü. Ayrıca, drone yardımıyla bina ve çevresinin görüntüsü alındı.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor.

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Başkonsolosluk konutunda arama yapılıyor
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