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Selendi yönetimi görevlerinden istifa etti

'da, Selendi İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu oluşturan 10 kişi, görevlerinden istifa etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 16:46
CHP Selendi yönetimi görevlerinden istifa etti

"PARTİNİN OYU DÜŞTÜ! DEĞİŞİM İSTİYORUZ"


, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de oy oranlarının düşmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı oyu yükselmiştir. Partimizin güçlenmesi adına değişimden yana olmamız nedeniyle, yerel seçim sürecinde partimizde de birlik ve beraberlik esasının güçlenmesi çalışmalarının önünün kapanmaması için CHP Selendi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevimizden bizler istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.

Kaygısız ve yönetiminin, 'yi genel başkan adaylığı konusunda desteklediği öne sürüldü.

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CHP Selendi yönetimi görevlerinden istifa etti
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