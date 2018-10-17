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: Suudiler ‘sorguda yanlışlıkla öldürüldü’ diyecek

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Giriş Tarihi: 17.10.2018
CNN: Suudiler ‘sorguda yanlışlıkla öldürüldü’ diyecek
Amerikan televizyonu önceki akşam 'flaş' anonsuyla yayımladığı ve ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberinde 'ın, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan bir sorgulama sırasında hayatını kaybettiğini kabul ettiğine dair bir rapor hazırlamakta olduğu iddiasını ortaya attı. Habere göre Suudi Arabistan bu raporla Kaşıkçı'nın sorgulandığını kabul edecek ancak 'sorgulamada yanlış giden bir şey nedeniyle hayatını kaybetti' denilerek olayın devlet tarafından bilinçli işlenmiş bir olduğu algısından kurtulacak. Amerikan gazetesine konuşan gizli kaynaklar da Kaşıkçı'yı Veliaht Prensi Selman'ın bir arkadaşı olan istihbarat görevlisinin yanlışlıkla öldürdüğünün raporda yer alacağı, cinayetin bu şekilde beceriksiz bir istihbaratçının üzerine atılacağını söyledi.
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CNN: Suudiler ‘sorguda yanlışlıkla öldürüldü’ diyecek
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