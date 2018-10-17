Haberler Gündem Haberleri Dev proje resepsiyonla açılacak

Dev proje resepsiyonla açılacak Bu yıl 29 Ekim’de Türkiye, hem Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutlayacak hem de 90 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanının açılışını yapacak