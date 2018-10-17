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Dev proje resepsiyonla açılacak

Bu yıl 29 Ekim’de Türkiye, hem Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutlayacak hem de 90 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanının açılışını yapacak

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Dev proje resepsiyonla açılacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin dev projesi olan dünyadan liderlerin katılımıyla hizmete açılacak. Bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun da İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılması planlanıyor. Devlet ve hükümet başkanlarının da katılacağı açılış ve resepsiyon, iş, sanat, spor ve medya dünyasının temsilcilerinin yanı sıra milletin tüm kesimlerini bir araya getirecek.

ÖNCE KÜLLİYE'DE KABUL EDECEK
dolayısıyla Başkan Erdoğan ile birlikte devlet erkanı sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyon İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılacak.

LİDERLER DE KATILACAK
Resepsiyona siyaset dünyasının yanı sıra devlet ve hükümet başkanlarının da katılacak. Şehit yakınları ve gazilerin de davetli olduğu resepsiyona, özellikle son dönemlerde örnek davranışlara imza atan vatandaşlar da çağırılacak.
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Dev proje resepsiyonla açılacak
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