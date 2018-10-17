Dev proje resepsiyonla açılacak

29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin dev projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı
dünyadan liderlerin katılımıyla hizmete açılacak. Bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun da İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılması planlanıyor. Devlet ve hükümet başkanlarının da katılacağı açılış ve resepsiyon, iş, sanat, spor ve medya dünyasının temsilcilerinin yanı sıra milletin tüm kesimlerini bir araya getirecek. ÖNCE KÜLLİYE'DE KABUL EDECEK 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
dolayısıyla Başkan Erdoğan ile birlikte devlet erkanı sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyon İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılacak. LİDERLER DE KATILACAK
Resepsiyona siyaset dünyasının yanı sıra devlet ve hükümet başkanlarının da katılacak. Şehit yakınları ve gazilerin de davetli olduğu resepsiyona, özellikle son dönemlerde örnek davranışlara imza atan vatandaşlar da çağırılacak.