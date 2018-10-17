Emine Erdoğan Moldova'da Anne ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti

TİKA tarafından yapımı tamamlanan merkezde çocukların fiziksel rehabilitasyonu için nöroloji, termoterapi, fizik tedavi, akupunktur ve daha bir çok tedavi seçenekleri bulunduruyor.

Emine Erdoğan Kişinev'de ayrıca Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ni ziyaret etti. Çocuklar için oluşturulan oyun alanında tedavi gören çocuklar ve ailelerle görüştü.

Moldova First Lady'si Galina Dodon'un da refakat ettiği ziyaretler sırasında Emine Erdoğan çocuklara hediyeler verdi.

Emine Erdoğan Moldova'da ayrıca Kişinev Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Moldova kültürüne dair geleneksel ve etnografik eserlerin sergilendiği müzede yetkililerden bilgi aldı.