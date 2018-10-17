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'da Anne ve 'ni ziyaret etti

'nın ziyaretine eşlik eden , başkent Kişinev'de Anne ve 'ni ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 21:16

tarafından yapımı tamamlanan merkezde çocukların fiziksel rehabilitasyonu için nöroloji, termoterapi, fizik tedavi, akupunktur ve daha bir çok tedavi seçenekleri bulunduruyor.

Kişinev'de ayrıca Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ni ziyaret etti. Çocuklar için oluşturulan oyun alanında tedavi gören çocuklar ve ailelerle görüştü.

First Lady'si Galina Dodon'un da refakat ettiği ziyaretler sırasında Emine Erdoğan çocuklara hediyeler verdi.

Emine Erdoğan Moldova'da ayrıca Kişinev Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Moldova kültürüne dair geleneksel ve etnografik eserlerin sergilendiği müzede yetkililerden bilgi aldı.

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Emine Erdoğan Moldova'da Anne ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti
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