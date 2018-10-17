Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ şüphelisi eski öğretmen, Eskişehir'de yakalandı

şüphelisi eski öğretmen, 'de yakalandı

'de, / soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce öğretmenlikten ihraç edilen Hilal A., polis operasyonuyla yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 09:46
FETÖ şüphelisi eski öğretmen, Eskişehir'de yakalandı

1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Hilal A., 'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şubeleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Bir süre önce öğretmenlikten ihraç edilen Hilal A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen Hilal A.'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alındı. Hilal A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ şüphelisi eski öğretmen, Eskişehir'de yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN