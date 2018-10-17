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’da ’ye üç koldan operasyon

EMİR SOMER
EMİR SOMER ÜMİT UZUN FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
İstanbul’da FETÖ’ye üç koldan operasyon
Emniyeti 'ye yönelik eş zamanlı üç operasyon başlattı. Mali Suçlar Şubesi, örgütün kayyum atanan en önemli kuruluşlarından biri olan 'den usulsüz para aktarıldığı tespiti üzerine operasyon başlatıldı. İddialara göre Kaynak Holding'den 3'üncü kişiler ve kuruluşlara usulsüz para aktarıldığı, bu paraların yurtdışına gönderildiği belirlendi. Bu paralar yine FETÖ'nün şirketleri aracılığıyla yurtdışına çıkarıldı. Aralarında şirket sahipleri, ortakları ve yöneticilerinin de olduğu 37 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Terör polisi ise ankesör operasyonu yaptı. 2'si albay, 3'ü binbaşı, 5'i yüzbaşı, 5'i üsteğmen, 4'ü astsubay 19 muvazzaf ile 4'ü öğrenci, 11'i meslekten ihraç edilen 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 23 ilde yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalandı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün gözaltına aldığı 18 akademisyen ise adliyeye sevk edildi.

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İstanbul’da FETÖ’ye üç koldan operasyon
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