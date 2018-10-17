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'da terör operasyonu

Terör örgütü içerisinde "emir" seviyesinde bulunduğu ve örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi"nden sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan "" kod adlı A.A.M. tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 15:23
İstanbul'da terör operasyonu

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütte "emir" seviyesinde bulunduğu ve örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" sorumlusu olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde "emir" seviyesinde bulunan bir şüphelinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 12 Ekim'de Küçükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüt içinde "emir" seviyesinde bulunduğu ve sözde "göç ve lojistik komitesi"nden sorumlu olduğu ileri sürülen "" kod adlı A.A.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen şüpheli tutuklandı.

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İstanbul'da terör operasyonu
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