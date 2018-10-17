Jandarmaya ankesör baskını

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nde görevli biri yüzbaşı, 49'u üsteğmen 50 jandarma personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı. 35'i aktif görevde olan 50 şüphelinin FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edildi. Ankara merkezli 29 ilde dün yapılan operasyonlarda şüphelilerden 42'si gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş'ta Nurhak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.S.K., Antalya
'da Finike İlçe Jandarma komutanı H.Ö. ile Hatay'da Aruz İlçe Jandarma Komutanı B.İ. gözaltına alındı. Elazığ merkezli 12 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12, Tokat merkezli 12 ilde 16, Şırnak merkezli 12 ilde 17, Balıkesir merkezli 9 ilde 21, Zonguldak
merkezli 5 ilde ise 4 şüpheli yakalandı. Konya'da 3 muvazzaf asker ile bir eski polis, Bartın
'da aralarında öğretmen, işçi ve emeklilerin bulunduğu 6 şüpheli, Eskişehir'de biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Bursa
merkezli operasyonda da kapatılan askeri okulların öğrencisi 14 şüpheli özaltına alındı.