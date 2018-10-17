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den 'toz taşınımı sürecek' uyarısı

Suriye üzerinden bugün gelen toz taşınımının, yurdun bazı bölgelerinde yarın ve cuma günü de sürmesi ve hafta sonunda yağışlı sistemin gelişiyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 23:18
Meteorolojiden 'toz taşınımı sürecek' uyarısı

Suriye üzerinden bugün gelen toz taşınımının, yurdun bazı bölgelerinde yarın ve cuma günü de sürmesi ve hafta sonunda yağışlı sistemin gelişiyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Suriye üzerinden gelen ve özellikle ile başta olmak üzere, güney ve iç bölgelerde etkili olan toz taşınımının, yarın da , Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının, cuma günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olduktan sonra, hafta sonunda yağışlı sistemin gelişiyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Açıklamada, vatandaşların toz taşınımının sebep olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

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Meteorolojiden 'toz taşınımı sürecek' uyarısı
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