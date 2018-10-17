Tayvan, yeşil enerji ve akıllı şehir çözümleri konusunda Türkiye ile köprü kuruyor

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu, Tayvan'ın bu alandaki teknolojilerini tanıtmak ve Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Tayvan ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 1,83 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2017 yılında Tayvan, Türk çelik sektörünün sekizinci en büyük ithalatçısı oldu ve Türkiye'den Tayvan'a yapılan tekstil hammaddeleri ve demir dışı ürünlerin ithalatı da önemli ölçüde arttı. Türkiye ise Tayvan ürünleri için Orta Doğu'daki en büyük ihracatçı ülke konumunda. Tayvan'ın Türkiye'ye ihracat yaptığı başlıca alanlar makine, entegre devreler, güneş pilleri, otomobil yedek parçaları ve plastik endüstrileri.

TAITRA'nın Yönetim Kurulu Başkanı James C.F. Huang ve Başkan ve CEO'su Walter Yeh liderliğindeki heyette; Tayvan'ın enerji ve akıllı şehir alanındaki önde gelen kuruluşlarından Delta Electronics, Motech Industries, Accton Technology, Digi-Triumph Technology, E-one Moli Energy, Information Technology Total Services, Gintech, Inventec Solar Energy gibi şirketler yer aldı.

Türkiye, Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir alanlarında son yıllarda gerçekleşen hükümet girişimleri ve hem kamu hem de özel sektörden çok sayıda yatırımla önemli ölçüde büyüme gösterdi. Tayvan ise solar PV'leri, akıllı şehirler inşa etme ve entegre çözümler sunma konusunda yüksek deneyime sahip ülkelerden biri olması sebebi ile Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde bulunuyor.

Türkiye Elektrik Piyasası Kanunu daha fazla yenilenebilir enerjiyi teşvik etmekte ve bu bağlamda güneş enerjisi üretimi büyük ölçüde artış gösterdi. Hükümet bu alanda daha fazla büyümeyi teşvik ederken, yenilenebilir kaynaklardan gelen enerji ile ilgili hedefleri de artırıyor ve böylece bu alandaki büyüme ivmesini hızlandırıyor. İstatistiklere göre, Tayvan'dan Türkiye'ye ithal edilen güneş pili miktarı, 2017 yılında 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 257 oranında arttı. Tayvan güneş enerjisi endüstrisi, bir tedarik zinciri niteliğinde olduğundan toplam çözümler sağlayabiliyor. Dünyanın en büyük 10 güneş pili üreticisi arasında yer alan Motech ve Gintech'in de aralarında yer aldığı Tayvan'ın güneş enerjisi alanında önde gelen firmaları, Forum sırasında güneş enerjisi teknolojileri alanında son gelişmeler hakkında sunum yaptılar.

Akıllı şehir teknolojileri kapsamında ise; LED, güç elektroniği, enerji altyapısı, yenilenebilir enerji dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ürün ve çözümler sunan ve uluslararası dev firmalardan olan Delta, IoT akıllı sistemler, Endüstri 4.0, gömülü sistemler alanında lider marka Advantech ve Information Technology Total Services (ITTS)'in de aralarında bulunduğu lider firmalar akıllı bir şehir kurma konusundaki deneyimlerini ve gelişmiş çözümlerini paylaştılar.

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Forumu'nda daha fazla iş olanakları sağlamak için Tayvanlı ve Türk firmalar arasında görüşmeler düzenlendi.

Forumda, TAITRA ve Türkiye'nin önde gelen iki kurumu MÜSİAD ve DEİK ile Mutabakat Anlaşması da imzalandı. Ayrıca heyetin Türkiye'de bulunduğu beş gün süresince Tayvan ve Türkiye arasındaki ticaret ve işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla Arçelik, Smart Energy, Proline, Temsa, Karsan, Teknosa ve Hepsiburada'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin önde gelen kuruluşları ziyaret edildi.