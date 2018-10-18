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'da 40 kadın, olmak için ter döktü

'in ilçesinde görev yapacak 3 kadın güvenlik su için açılan kadroya başvuran 40 aday, kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 12:27
Adilcevaz'da 40 kadın, korucu olmak için ter döktü

Kaymakamlığı tarafından açılan 3 kadın güvenlik su kadrosu için 40 kişi başvuru yaptı. Adilcevaz Şehir Stadyumu'nda askeri personel gözetiminde başlayan mülakatlarda 400 metre koşan adaylar, daha sonra durarak atlama ve mekikten oluşan dayanıklılık testinden geçirildi. Koşu sırasında adaylardan bazıları baygınlık geçirdi.

Adaylar, fiziki yeterlilik sınavında dereceye girmek için birbirileriyle kıyasıya mücadele ederken, aileleri de büyük heyecanla onları izledi. Kondisyon ve dayanıklılık testini kazanan adaylar, daha sonra sözlü mülakat sınavına katılacak. Sınavı kazanan 3 aday, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapacak.

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Adilcevaz'da 40 kadın, korucu olmak için ter döktü
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