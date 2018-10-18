Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Komrat'a geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, yol boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan Gagavuzya halkı ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah tarafından karşılandı..





Komrat temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi binasında gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçti.

Erdoğan burada açıklama yaptı. İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:



Stratejik konseyle ilgili anlaşmamızı imzaladık. Daha sonra sayın Başbakan ile bir araya geldik. 5 anlaşmayı imzaladık. Verimli bir günü böylesine geçirmiş olduk.

Bugün ise programımızın ikinci önemli bölümündeyiz. 16 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde bir hasretim vardı. Gagavuz Özerk yeri Başkanı ve siz soydaşlarımızla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Moldova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sizlere Türkiye'deki 81 milyon akrabanızın selamlarını getiriyorum.

Gagavuz soydaşlarımız, Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Gagavuzcanın varlığı Türkiye – Moldova ilişkilerini daha da özerk kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin desteği ve sayın Başkan ve Gagavuz yetkilileri kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık.







"SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA DURACAĞIZ"

Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik.

Ancak bizim görmek istediğimiz Gagavuzya'nın Moldova ile kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, bakanlıklarımız, STK'larımız Moldova makamlarıyla işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır.

Ve bu arada buradaki güvenlikle ilgili de dün akşam saat 21.30 gibi iki tane içişlerinde güvenlik noktasında TOMA'yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova'nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagavuz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Tabi sayın Cumhurbaşkanına, sayın Başkana ve tüm yetkililere sıcak misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

KÜLTÜR EVİ AÇACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında Dodon ve Vlah ile Altındağ Belediyesi tarafından onarımı yapılan Kültür Evi'nin açılışına katılacak.

Kent meydanında Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti halkına hitap edecek olan Erdoğan, Vlah tarafından onuruna verilen öğle yemeğine de katılacak.

GAGAVUZYA NEREDE?



Özerk devlet olan Gagavuzya, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlıdır. Yaklaşık 250 bin Gagavuz, eski SSCB topraklarında yerleşiktir. Büyük bir kısmı Moldova güneyindeki Bucak yöresinde yaşamaktadır. Gagavuz köyleri Ukrayna'daki Odesa ve Zaporojye illerinde, Romanya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kabardey'da yer almaktadır. Moldova'da "Gagavuz Cumhuriyeti" dışında, Kişinev'de 8 bin, Bender'de bin 600 ve Dinyester nehrinin kuzey yakasında 3 bin 300, Balkanlar'daki Bulgaristan ve Yunanistan'da yaklaşık 20 bin Gagavuz yaşamaktadır.