CHP yerel seçimlerde HDP’ye dışarıdan destek verecek!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Denilen şu: Genel seçimlerde CHP stratejik oy vererek HDP'yi nasıl meclise soktuysa, HDP de bu kez CHP'nin belediye kazanmasını sağlayacak.

Bu konuda iki partinin anlaştığına kesin gözüyle bakılıyor. Durumu aslında ittifakın diğer iki partisi de biliyor ama bilmezden geliyor. Bu noktadaki kritik soru ise, bu partilere oy veren seçmenlerin nasıl davranacağı.



İyi Parti ve SP seçmeni HDP destekli CHP'ye oy verir mi? Ya da HDP'ye oy veren seçmenin kaçta kaçı hiç tereddütsüz CHP adayını destekler? Kâğıt üzerinde parlak görünen bu fikrin sahaya yansıması pek kolay değil. İşin birçok boyutu, partililerin kendi beklentileri var. Ama daha önemlisi İyi Parti ve HDP'nin yerelde beklenen oyu alıp alamayacağı gerçeği var.

Önce İyi Parti'ye bakalım. Genel seçimlerde beklenenin altında oy alması ve sonrasında parti içinde yaşanan kargaşa İP'te ciddi bir güven sorunu yarattı. Sürekli irtifa kaybeden, umut veremeyen ve yerelde de kazanma şansı olmayan bir partinin aynı oyu alması mümkün görünmüyor. İP'liler, "Her yerde aday göstereceğiz" diyor ama çıkacak kötü tablo partinin varlığını bile sorgulatır. Bu da onları CHP'nin ittifak önerisine yanaşmak zorunda bırakacak.

Böylece İP'in aldığı oy da belli olmayacak.

HDP'ye gelince... HDP'nin Doğu ve Güneydoğu'da nasıl bir yol izleyeceği; boykot mu edecekler yoksa bazı yerlerde CHP'li adayı mı gösterecekler belli değil.

Belli olan sadece Batı'da CHP'ye destek verecekleri... Oralarda da genel seçim kadar etkili olamayacakları bekleniyor.

Çünkü her iki yakada da oy kaybetme ihtimalleri yüksek.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ