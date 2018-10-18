Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Bahaettin Karakoç, Prof. Dr. Oya Akgönenç ve ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in vefatları nedeniyle taziye için telefon görüşmeleri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, resmi ziyaret vesilesiyle Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Erdoğan, müteessir olduğu vefat haberlerinin ardından hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına telefon aracılığıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Bahaettin Karakoç'un oğlu Bahadır Karakoç'u, Fazilet ve Saadet Partilerinden milletvekilliği yapmış Prof. Dr. Oya Akgönenç'in oğlu Tarık Kemal Mughisuddin'i, Ara Güler Müzesi Direktörü ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç'ı taziye için telefonla aradı.

Şair Karakoç'a ve eski milletvekili Akgönenç'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Saraç ile yaptığı telefon görüşmesinde de Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in vefatını da derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de fotoğraflarını çekmiş olan Ara Güler ustanın geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edileceğini vurguladı.